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05:15 (мск), источник: Восток Медиа

Нарушения на пищеблоке нашли в хабаровском детсаду, где отравились дети

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю нашли нарушения санитарного законодательства в детском саду № 128, где от кишечной инфекции пострадали восемь воспитанников. Требования не соблюдали в группах и на пищеблоке.

Сотрудники краевого управления Роспотребнадзора исследуют пробы с объектов внешней среды. Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас в учреждении на кишечные инфекции в учреждении проверяют персонал, продолжают эпидемиологическое расследование.

Ранее начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен заявляла, что вспышки инфекции в детсаду не было, а учреждение закрыли до среды, 11 апреля, чтобы ещё раз провести дезинфекцию и не допустить новых случаев заражения.

РИА «Восток-Медиа» писало, что информацией об отравлении детей заинтересовались следователи. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших и причины случившегося.

Это не первый подобный случай, произошедший в Хабаровске. Агентство писало, что в феврале этого года в гимназии № 3 произошло массовое отравление учащихся. Количество детей и взрослых, подхвативших норовирус, достигло 113 человек и, по некоторым данным, впоследствии ещё немного увеличилось. За компанию «Контакт», которая организует питание в гимназии № 3 и в некоторых других школах, крепко взялись в краевом управлении Роспотребнадзора. Деятельность фирмы приостановили, двух поваров, которые работали в учреждении, отстранили от работы, а на руководство гимназии и ЗАО «Контакт» завели административные дела и приостановили её деятельность. Кроме того, следователи возбудили ещё и уголовное дело — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Чтобы не допустить повторных вспышек, все школы, гимназии и лицеи дальневосточной столицы тщательно проверили.

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