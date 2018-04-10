Во Владивостоке «автоподставщик» на Skyline снова устраивает ДТП

Во Владивостоке в районе улицы Русская, 40 произошло подставное дорожно-транспортное происшествие, которое, по информации очевидцев, утроил тот самый автоподставщик на Nissan Skyline, сообщает РИА VladNews.

Однако после продажи Nissan Skyline мошенник пересел за руль другого автомобиля — Nissan Cima, который и был замечен в ДТП на улице Русская.

По информации аварийных комиссаров, водитель автомобиля Honda Fit стоял и пропускал транспортные средства, которые двигались по главной, а Nissan Cima, двигаясь по главной, въехал в автомобиль Honda, не сбавляя скорости.

Напомним, на дорогах Владивостока до сих орудует серийный автомошенник, который провоцирует серьезные дорожно-транспортные происшествия, при этом делает это так, что виноватыми остаются добросовестные водители. Всё это мужчина делает для того, чтобы получить приличной страховую выплату.