Во Владивостоке «автоподставщик» на Skyline снова устраивает ДТП
После продажи Nissan Skyline мошенник пересел за руль другого автомобиля.
После продажи Nissan Skyline мошенник пересел за руль другого автомобиля.
Во Владивостоке в районе улицы Русская, 40 произошло подставное
Однако после продажи Nissan Skyline мошенник пересел за руль другого автомобиля — Nissan Cima, который и был замечен в ДТП на улице Русская.
По информации аварийных комиссаров, водитель автомобиля Honda Fit стоял и пропускал транспортные средства, которые двигались по главной, а Nissan Cima, двигаясь по главной, въехал в автомобиль Honda, не сбавляя скорости.
Напомним, на дорогах Владивостока до сих орудует серийный автомошенник, который провоцирует серьезные
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