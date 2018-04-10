В Иркутске трехлетний мальчик ушёл из незапертого дома, пока его мама спала
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По мнению полицейских, в отсутствии бдительности со стороны матери ребёнка усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ — «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Семья поставлена на профилактический учет.
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