В Иркутске трехлетний мальчик ушёл из незапертого дома, пока его мама спала

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, около 12.00 9 апреля 2018 года в полицию обратились жители мкр-на Радужного, которые рассказали, что на улице без верхней одежды и обуви гуляет маленький мальчик. Обеспокоенные иркутяне одели ребёнка, а прибывшие полицейские выяснили, что ребёнок проживает в доме в соседнем дворе.