Кондитер с липовой медкнижкой задержан в Приморье
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В Уссурийске сотрудники полиции при проверке документов общества с ограниченной ответственностью, занимающегося деятельностью ресторанов и розничной торговлей хлебобулочными и кондитерскими изделиями, обнаружили признаки подделки оттисков печатей и штампов в санитарной книжке 39-летней местной жительницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Женщина призналась, что в сети Интернет нашла объявление с предложением за денежное вознаграждение получить санкнижку для оформления на работу без прохождения медицинской комиссии. Данной услугой она воспользовалась. В дальнейшем женщина предоставила работодателю санитарную книжку с заведомо поддельными печатями и штампами.
Эксперт установил, что оттиски печатей и штампов, находящихся в личной санитарной книжке задержанной, не являются оригинальными, поэтому документ считается поддельным.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Злоумышленнице грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.
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