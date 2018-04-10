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05:30 (мск), источник: VLADNEWS

Кондитер с липовой медкнижкой задержан в Приморье

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В Уссурийске сотрудники полиции при проверке документов общества с ограниченной ответственностью, занимающегося деятельностью ресторанов и розничной торговлей хлебобулочными и кондитерскими изделиями, обнаружили признаки подделки оттисков печатей и штампов в санитарной книжке 39-летней местной жительницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Женщина призналась, что в сети Интернет нашла объявление с предложением за денежное вознаграждение получить санкнижку для оформления на работу без прохождения медицинской комиссии. Данной услугой она воспользовалась. В дальнейшем женщина предоставила работодателю санитарную книжку с заведомо поддельными печатями и штампами.

Эксперт установил, что оттиски печатей и штампов, находящихся в личной санитарной книжке задержанной, не являются оригинальными, поэтому документ считается поддельным.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Злоумышленнице грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.

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