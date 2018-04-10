Копейчанин устроил нарколабораторию на чердаке бани

На подпольную нарколабораторию полицейские вышли после того, как остановили автомобиль «производителя». 33-летний водитель находился под наркотиками. В машине лежали девять граммов марихуаны. Задержанный признался, что употребляет коноплю, которую сам же для себя выращивает.

Позже он рассказал, что на чердаке бани своего частного дома он устроил нарколабораторию. Во время обыска правоохранители обнаружили конопли кусты конопли в горшках, высушенную марихуану, специальное оборудование и удобрения для выращивания с автоматизированной подачей света и воды к растениям.

— Возбуждено уголовное дело за изготовление наркотиков. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому — лишение свободы до трех лет, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.