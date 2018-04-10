Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Юлия Снигирь впервые показала подросшего сына от Евгения Цыганова
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Поклонник подарил солистке группы «Винтаж» трактор
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
Поклонник подарил солистке группы «Винтаж» трактор
Татьяна Лютаева показала фото без макияжа
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
06:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Копейчанин устроил нарколабораторию на чердаке бани

За это ему грозит до трех лет тюрьмы.

На подпольную нарколабораторию полицейские вышли после того, как остановили автомобиль «производителя». 33-летний водитель находился под наркотиками. В машине лежали девять граммов марихуаны. Задержанный признался, что употребляет коноплю, которую сам же для себя выращивает.

Позже он рассказал, что на чердаке бани своего частного дома он устроил нарколабораторию. Во время обыска правоохранители обнаружили конопли кусты конопли в горшках, высушенную марихуану, специальное оборудование и удобрения для выращивания с автоматизированной подачей света и воды к растениям.

— Возбуждено уголовное дело за изготовление наркотиков. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому — лишение свободы до трех лет, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.

Наркопроизводитель находится под подпиской о невыезде.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Наконец-то сняли сериал про настоящих космонавтов
Кэтрин Зета-Джонс вывела в свет 14-летнюю красавицу дочь
Небензя возмущен хамством Британии, Франции и США в отношении РФ
США готовятся нанести удар по Сирии
Сурков предсказал России века «геополитического одиночества»
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
Как санкции повлияли на перспективу встречи Трампа с Путиным
Британию обвинили в попытке скрыть улики по «делу Скрипаля»
Фото дня: в Белграде установили нелепый бюст Гагарина
Спорт
ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко Армейцы сенсационно уступили на своем поле и, похоже, выбыли из чемпионской гонки
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь