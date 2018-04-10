В Комсомольске-на-Амуре полиция начала розыск живодеров
В городе
В городе
О находке в общественную организацию «Зооспас» сообщили туристы. Выехав на место, зоозащитники насчитали там останки около 20 собак, в том числе домашних, с ошейниками.
Поставленные об этом в известность муниципальные власти организовали на берегу озера уборку. Однако, приехав туда на следующий день, зоозащитники вновь обнаружили там собачьи шкуры, лапы и головы.
— Всего на сегодняшний день мы насчитали на берегу около трех десятков убитых собак, — говорит руководитель «Зооспаса» Елена Асташова.
Розыском живодеров занялась полиция. Сотрудники УМВД России по
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