В Комсомольске-на-Амуре полиция начала розыск живодеров

О находке в общественную организацию «Зооспас» сообщили туристы. Выехав на место, зоозащитники насчитали там останки около 20 собак, в том числе домашних, с ошейниками.

Поставленные об этом в известность муниципальные власти организовали на берегу озера уборку. Однако, приехав туда на следующий день, зоозащитники вновь обнаружили там собачьи шкуры, лапы и головы.

— Всего на сегодняшний день мы насчитали на берегу около трех десятков убитых собак, — говорит руководитель «Зооспаса» Елена Асташова.