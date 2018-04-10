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05:37 (мск), источник: "Российская газета"

В Комсомольске-на-Амуре полиция начала розыск живодеров

В городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края зоозащитники обнаружили на берегу озера Мылки останки множества убитых и разделанных собак, сообщил Интерфакс.

О находке в общественную организацию «Зооспас» сообщили туристы. Выехав на место, зоозащитники насчитали там останки около 20 собак, в том числе домашних, с ошейниками.

Поставленные об этом в известность муниципальные власти организовали на берегу озера уборку. Однако, приехав туда на следующий день, зоозащитники вновь обнаружили там собачьи шкуры, лапы и головы.

— Всего на сегодняшний день мы насчитали на берегу около трех десятков убитых собак, — говорит руководитель «Зооспаса» Елена Асташова.

Розыском живодеров занялась полиция. Сотрудники УМВД России по Комсомольску-на-Амуре начали проверку с выезда на место происшествия.

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