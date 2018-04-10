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05:43 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами

В тушении принимают участие более 260 человек.

В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

За минувшие сутки было ликвидировано семь лесных пожаров: три в Чугуевском районе, два в Тернейском и по одному в Партизанском районе и Партизанском городском округе. Еще 14 возгораний было локализовано в Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Ольгинском, Пограничном, Тернейском, Ханкайском и Шкотовском районах.

На сегодняшний день действующими остаются четыре лесных пожара в Кавалеровском, Ольгинском районах и Дальнегорском городском округе.

За сутки на тушении лесных пожаров были задействованы 263 человека и 65 единиц техники.

Напомним, с 9 апреля на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Такое распоряжение подписал врио Губернатора края Андрей Тарасенко.

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