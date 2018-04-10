В Башкирии после смерти пациента в больнице возбуждено уголовное дело

Трагический случай произошел 5 апреля в Туймазинской центральной районной больнице. 32-летний пациент скончался в раннем послеоперационном периоде оперативного вмешательства по поводу перелома нижней конечности, который осложнился алкогольным делирием. Предварительная причина смерти — жировая эмболия вследствие постоперационного травмирования ноги. В настоящее время устанавливают все обстоятельства смерти пациента.

По результатам доследственной проверки республиканского Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).