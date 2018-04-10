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07:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии после смерти пациента в больнице возбуждено уголовное дело

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Житель Туймазинского района Башкирии скончался в больнице после операции на нижней конечности.

Трагический случай произошел 5 апреля в Туймазинской центральной районной больнице. 32-летний пациент скончался в раннем послеоперационном периоде оперативного вмешательства по поводу перелома нижней конечности, который осложнился алкогольным делирием. Предварительная причина смерти — жировая эмболия вследствие постоперационного травмирования ноги. В настоящее время устанавливают все обстоятельства смерти пациента.

По результатам доследственной проверки республиканского Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«Собрана медицинская документация и назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза в экспертном учреждении. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Следователем будет дана юридическая оценка действиям медицинского персонала больницы по поводу выполнения требований порядка и стандартов оказания медицинской помощи больному. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

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