В Башкирии после смерти пациента в больнице возбуждено уголовное дело
УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Житель Туймазинского района Башкирии скончался в больнице после операции на нижней конечности.
УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Житель Туймазинского района Башкирии скончался в больнице после операции на нижней конечности.
Трагический случай произошел 5 апреля в Туймазинской центральной районной больнице. 32-летний пациент скончался в раннем послеоперационном периоде оперативного вмешательства по поводу перелома нижней конечности, который осложнился алкогольным делирием. Предварительная причина смерти — жировая эмболия вследствие постоперационного травмирования ноги. В настоящее время устанавливают все обстоятельства смерти пациента.
По результатам доследственной проверки республиканского Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
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