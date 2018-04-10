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05:56 (мск), источник: VLADNEWS

Зоолог, пострадавший от лап тигрицы в Приморье, покинул больницу

Инцидент произошел в середине марта.

Источник: VLADNEWS

Зоолог, на которого во время вакцинации в Приморье напала тигрица, выписан из больницы, его состояние улучшилось, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Напомним, инцидент произошёл в середине марта в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных в селе Алексеевка в Приморском крае. Во время вакцинации, которую проводил сотрудник Амурского филиала WWF России Павел Фоменко, тигрица, находившаяся в вольере вместе со своими тигрятами, расценила появление человека как угрозу и напала на него. Пострадавший был госпитализирован.

В настоящее время состояние зоолога улучшилось, и его выписали из больницы.

Сообщается, что тигрица, напавшая на Фоменко, была отловлена в окрестностях села Алексей-Никольского в Приморье, ее пришлось изъять из природы, после того как она начала охотиться на деревенских собак. Позднее специалисты также поймали двух ее тигрят, которые, оставшись без матери, подвергались опасности. Это был первый случай в мире, когда из природы была изъята целая семья амурских тигров.

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