Зоолог, пострадавший от лап тигрицы в Приморье, покинул больницу

Источник: VLADNEWS

Зоолог, на которого во время вакцинации в Приморье напала тигрица, выписан из больницы, его состояние улучшилось, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Напомним, инцидент произошёл в середине марта в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных в селе Алексеевка в Приморском крае. Во время вакцинации, которую проводил сотрудник Амурского филиала WWF России Павел Фоменко, тигрица, находившаяся в вольере вместе со своими тигрятами, расценила появление человека как угрозу и напала на него. Пострадавший был госпитализирован.

В настоящее время состояние зоолога улучшилось, и его выписали из больницы.