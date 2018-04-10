В получении взяток подозревают преподавателей ИрГУПС

Как сообщает 10 апреля 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, 3 апреля две женщины, будучи преподавателями вуза, через посредника, которым был бывший методист ИРГУПС, получили от группы студентов университета взятки в 35 тыс. и более 140 тыс. рублей.

Преподаватели обещали внести в зачётки студентов сведения о сдаче зачёта по предметам без фактической сдачи. Когда подложные сведения были внесены в зачётные книжки, преподавателей и посредника задержали сотрудники полиции.