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06:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

В получении взяток подозревают преподавателей ИрГУПС

В отношении двух преподавателей Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 (получение взятки за незаконные действия), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).

Как сообщает 10 апреля 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, 3 апреля две женщины, будучи преподавателями вуза, через посредника, которым был бывший методист ИРГУПС, получили от группы студентов университета взятки в 35 тыс. и более 140 тыс. рублей.

Преподаватели обещали внести в зачётки студентов сведения о сдаче зачёта по предметам без фактической сдачи. Когда подложные сведения были внесены в зачётные книжки, преподавателей и посредника задержали сотрудники полиции.

Следователи и полицейские провели обыски в ИрГУПС и по месту жительства подозреваемых. Правоохранители изъяли деньги, являющиеся предметом взятки, зачётные книжки, зачётные ведомости и иные предметы и документы, имеющие значение для уголовных дел. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.

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