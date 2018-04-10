В Екатеринбурге за ночь сгорели две иномарки
Два автопожара произошли минувшей ночью на екатеринбургских Елизавете и Эльмаше, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Два автопожара произошли минувшей ночью на екатеринбургских Елизавете и Эльмаше, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сигналы о возгорании машины в разных районах поступили одновременно — 10 апреля в 00:20. На улице Бисертской огнем уничтожен салон и поврежден кузов Daewoo Nexia, а на улице Парниковой пострадал моторный отсек Suzuki Swift. Оба автопожара потушили за две минуты.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.