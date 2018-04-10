В Екатеринбурге за ночь сгорели две иномарки

Сигналы о возгорании машины в разных районах поступили одновременно — 10 апреля в 00:20. На улице Бисертской огнем уничтожен салон и поврежден кузов Daewoo Nexia, а на улице Парниковой пострадал моторный отсек Suzuki Swift. Оба автопожара потушили за две минуты.