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07:21 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге за ночь сгорели две иномарки

Два автопожара произошли минувшей ночью на екатеринбургских Елизавете и Эльмаше, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сигналы о возгорании машины в разных районах поступили одновременно — 10 апреля в 00:20. На улице Бисертской огнем уничтожен салон и поврежден кузов Daewoo Nexia, а на улице Парниковой пострадал моторный отсек Suzuki Swift. Оба автопожара потушили за две минуты.

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