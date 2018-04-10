Десятки домов в Бердске затопило талыми водами
Вода атаковала жителей частного сектора Бердска сразу по двум фронтам — и снизу, и сверху. В итоге многие дома сейчас больше похожи на корабли, получившие пробоины.
Вода атаковала жителей частного сектора Бердска сразу по двум фронтам — и снизу, и сверху. В итоге многие дома сейчас больше похожи на корабли, получившие пробоины.
Вода в этот частный дом на улице Красноармейской в Бердске «без объявления волны» ворвалась поздно вечером.
Вероника Смыкова, жительница г. Бердска: «Младший брат сказал, что в маминой комнате — вода».
Христина, овдовев, живёт с тремя детьми (один из которых серьёзно болен) в неказистом домике: купили, на что хватило средств. Вообще, с водой тут знакомы давно и серьезно — из подпола она не уходит круглый год. Но критической ситуация стала тогда, когда к грунтовым водам добавились воды вешние.
Христина Смыкова, жительница г. Бердска: «Вода подступала под самую крышку, но чтобы в комнату заходить — никогда такого не было. Но качали своими силами. А вчера уже не было предела — пришлось вызывать».
От зыбкости почвы стены змеятся трещинами, подвижки рвут обои… В огородах люди ничего не сажают — бессмысленно.
Сергей Бондаренко, корреспондент: «Это не единичная, кстати, ситуация: в соседнем доме тоже такой же потоп, и там провалился пол».
Картина почти один в один. Здесь, правда, вода в комнаты пока не полилась, но своё черное дело делает исподтишка — подпорченные сыростью половицы проломились под шкафом.
Валентина Сухих, жительница г. Бердска: «Не знаю, что делать… Опять буду брать кредит и опять буду пол менять. Пол меняли три года назад…».
Сотрудники бердского ЖКХ в меру своих возможностей помогают откачивать локальные озёра, но это тщетная борьба с последствиями. Важно первым делом привести в порядок дренажную систему на улицах, где она есть: трубы местами забиты, местами промёрзли. Похожая картина с выходных сложилась ещё на нескольких участках Бердска, сигналы о локальных подтоплениях частного сектора поступили также из города Обь и села Новокремлёвка Коченёвского района…
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