Десятки домов в Бердске затопило талыми водами

Источник: Вести - Новосибирск

Вода в этот частный дом на улице Красноармейской в Бердске «без объявления волны» ворвалась поздно вечером.

Вероника Смыкова, жительница г. Бердска: «Младший брат сказал, что в маминой комнате — вода».

Христина, овдовев, живёт с тремя детьми (один из которых серьёзно болен) в неказистом домике: купили, на что хватило средств. Вообще, с водой тут знакомы давно и серьезно — из подпола она не уходит круглый год. Но критической ситуация стала тогда, когда к грунтовым водам добавились воды вешние.

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Христина Смыкова, жительница г. Бердска: «Вода подступала под самую крышку, но чтобы в комнату заходить — никогда такого не было. Но качали своими силами. А вчера уже не было предела — пришлось вызывать».

От зыбкости почвы стены змеятся трещинами, подвижки рвут обои… В огородах люди ничего не сажают — бессмысленно.

Сергей Бондаренко, корреспондент: «Это не единичная, кстати, ситуация: в соседнем доме тоже такой же потоп, и там провалился пол».

Картина почти один в один. Здесь, правда, вода в комнаты пока не полилась, но своё черное дело делает исподтишка — подпорченные сыростью половицы проломились под шкафом.

Валентина Сухих, жительница г. Бердска: «Не знаю, что делать… Опять буду брать кредит и опять буду пол менять. Пол меняли три года назад…».