В Прикамье сошел с рельсов вагон-цистерна
ЧП произошло на станции Углеуральская в Губахинском районе.
ЧП произошло на станции Углеуральская в Губахинском районе.
9 апреля вечером в Губахинском районе произошло ЧП на железной дороге.
«В 18.13 по местному времени поступило сообщение о сходе колесной пары одного порожнего
На место аварии были направлены силы и средства экстренных служб Губахинского городского округа. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Задержки в движение поездов тоже удалось избежать. Через два часа после случившегося
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