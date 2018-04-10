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06:13 (мск), источник: РИА Новости

Главу Приморья попросили помочь застрявшим в ОАЭ российским морякам

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр — РИА Новости. Международная федерация транспортных рабочих на Дальнем Востоке обратилась к врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко с просьбой помочь в разрешении ситуации с моряками с судна «Кристал Ист», арестованного в ОАЭ, сообщил РИА Новости инспектор МФТ во Владивостоке Петр Осичанский.

Источник: РИА Новости

Танкер «Кристал Ист» компании-банкрота «Находка-Портбункер» находится в ОАЭ с июня 2017 года. На судно «Газпромбанком» наложен арест. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж судна «Кристал Ист» вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена. Новый экипаж с прошлой недели просит помощи с возвращением на родину, так как моряки сидят на судне без топлива и электричества. Также сообщалось о долгах по зарплате. Судовладелец из-за банкротства не может найти смену экипажу. В конце марта морякам выплатили долги по зарплате.

«Мы написали письмо врио губернатора с просьбой помочь морякам, потому что ситуация там сложная — зарплату по февраль они получили, но топлива на судне так и нет, электричества тоже. Документы у членов экипажа изъяты иммиграционными властями. Если ждать, пока судно продадут на торгах, то ситуация разрешится не скоро», — сказал Осичанский.

В письме к Тарасенко отмечается, что после продажи одного из судов компании — «Кристал Норд» — средств для приобретения топлива и обеспечения нормальных условий для жизни на «Кристал Ист» нет, так как все деньги ушли на покрытие долгов кредиторов.

«В настоящее время люди находятся в нечеловеческих условиях. При температуре свыше 35 градусов продукты портятся, приготовить пищу не представляется возможным, готовят на самостоятельно сооруженном мангале на судне в 6 милях от берега на арест-площадке. Средний возраст членов экипажа — 50 лет, многие из них испытывают серьезные проблемы со здоровьем в этой ситуации», — говорится в письме.

Отмечается, что обращение в МИД ни к чему не привело, так как по местным законам экипаж не может покинуть судно без предоставления замены или пока судно не будет продано.

«Просим принять меры административного реагирования для обеспечения нормальной жизнедеятельности членов экипажа танкера “Кристал Ист” — наших земляков, жителей Приморья», — отмечается в письме.

Как сообщил РИА Новости конкурсный управляющий компании «Находка-Портбункер», ситуация на судне очень сложная — топлива нет, однако еда и вода у моряков пока есть. «Консул взаимодействует с экипажем, но его полномочия в этой ситуации ограничены. Заседание суда по установлению цены на судно для продажи на торгах перенесли на 17 апреля. Вся надежда на его продажу, но произойдет это не скоро», — добавил он.

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