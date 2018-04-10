В Красноярске ночью загорелась лаборатория центра стандартизации и метрологии
К моменту приезда пожарных из окна помещения на первом этаже шел сильный дым.
К моменту приезда пожарных из окна помещения на первом этаже шел сильный дым.
В Красноярске чуть не сгорела химическая лаборатория «Красноярского ЦСМ» на улице Вавилова, рассказали в
Пожар в химической лаборатории «Центра стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» (ул. Вавилова, 1а,) начался сегодня около четырех часов ночи. К моменту приезда пожарных из окна помещения на первом этаже шел сильный дым.
Причиной пожара оказалось короткое замыкание в вытяжке в лаборатории. Огонь успел распространиться на площадь 2 кв. метра. Пожарные потушили его за несколько минут.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.