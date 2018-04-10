В Красноярске ночью загорелась лаборатория центра стандартизации и метрологии

В Красноярске чуть не сгорела химическая лаборатория «Красноярского ЦСМ» на улице Вавилова, рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС.

Пожар в химической лаборатории «Центра стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» (ул. Вавилова, 1а,) начался сегодня около четырех часов ночи. К моменту приезда пожарных из окна помещения на первом этаже шел сильный дым.