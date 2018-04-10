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06:57 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске ночью загорелась лаборатория центра стандартизации и метрологии

К моменту приезда пожарных из окна помещения на первом этаже шел сильный дым.

В Красноярске чуть не сгорела химическая лаборатория «Красноярского ЦСМ» на улице Вавилова, рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС.

Пожар в химической лаборатории «Центра стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» (ул. Вавилова, 1а,) начался сегодня около четырех часов ночи. К моменту приезда пожарных из окна помещения на первом этаже шел сильный дым.

Причиной пожара оказалось короткое замыкание в вытяжке в лаборатории. Огонь успел распространиться на площадь 2 кв. метра. Пожарные потушили его за несколько минут.

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