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07:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Дорогу в Черемховском районе подтопило талыми водами

Также в Иркутской области закрыли семь ледовых переправ.

Источник: Комсомольская правда

Дорогу в Черемховском районе «Черемхово-Голуметь-Онот» подтопило талыми водами. Это связано с обильным таянием снега. Сейчас на участке ограничили движение для большегрузов, на месте дежурит полиция.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, из двенадцати ледовых переправ семь закрыли из-за того, что лед стремительно тает.

— Его структура изменилась, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. — Поэтому в дальнейшем их нельзя эксплуатировать. После технического освидетельствования закроют переправы через реки Нижняя Тунгуска, Витим, Лену, Алымовка, Кривая Лука и Киренгу.

Сейчас на переправах демонтируют дорожные знаки, информационные щиты, знаки, запрещающие движение транспорта, шлагбаумы, которые препятствуют выезду на лед.

В ведомстве отмечают, что толщину льда мониторят постоянно. Как только он станоится слишком тонким переправу закрывают.

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