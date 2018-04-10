Дорогу в Черемховском районе подтопило талыми водами
Также в Иркутской области закрыли семь ледовых переправ.
Также в Иркутской области закрыли семь ледовых переправ.
Дорогу в Черемховском районе «Черемхово-Голуметь-Онот» подтопило талыми водами. Это связано с обильным таянием снега. Сейчас на участке ограничили движение для большегрузов, на месте дежурит полиция.
Как сообщает
— Его структура изменилась, — сообщают в
В ведомстве отмечают, что толщину льда мониторят постоянно. Как только он станоится слишком тонким переправу закрывают.
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