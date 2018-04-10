В Омске скорая помощь попала в аварию с отечественным автомобилем
ДТП произошло ночью в Советском округе.
ДТП произошло ночью в Советском округе.
Сегодня, 10 апреля, около 1:00 на перекрестке улиц Заозерной и Менделеева в Советском округе произошла авария с участием машины скорой помощи.
Как стало известно порталу Om1.ru, 30-летний водитель медицинского автомобиля ГАЗ-322174 ехал на вызов вместе с врачами. Он пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора. В это же время на перекресток выехал 60-летний водитель отечественного автомобиля Lada Largus.
В результате аварии пострадал водитель отечественной машины и два его пассажира, мужчина и женщина 32 лет. По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства ДТП.
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