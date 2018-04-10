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07:37 (мск), источник: Om1.ru

В Омске скорая помощь попала в аварию с отечественным автомобилем

ДТП произошло ночью в Советском округе.

Сегодня, 10 апреля, около 1:00 на перекрестке улиц Заозерной и Менделеева в Советском округе произошла авария с участием машины скорой помощи.

Как стало известно порталу Om1.ru, 30-летний водитель медицинского автомобиля ГАЗ-322174 ехал на вызов вместе с врачами. Он пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора. В это же время на перекресток выехал 60-летний водитель отечественного автомобиля Lada Largus.

В результате аварии пострадал водитель отечественной машины и два его пассажира, мужчина и женщина 32 лет. По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства ДТП.

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