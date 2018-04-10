В Омске скорая помощь попала в аварию с отечественным автомобилем

Сегодня, 10 апреля, около 1:00 на перекрестке улиц Заозерной и Менделеева в Советском округе произошла авария с участием машины скорой помощи.

Как стало известно порталу Om1.ru, 30-летний водитель медицинского автомобиля ГАЗ-322174 ехал на вызов вместе с врачами. Он пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора. В это же время на перекресток выехал 60-летний водитель отечественного автомобиля Lada Largus.