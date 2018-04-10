Убийцу косули в поселке Березовом под Иркутском оштрафовали

Полицейские нашли и доставили в дежурную часть 32-летнего иркутянина, который убил косулю в поселке Березовом под Иркутском. Напомним, все произошло неделю назад. Мужчина расправился с животным, затем пытался погрузить добычу в багажник авто. Очевидцы помешали злоумышленнику скрыться и вызвали полицию.

— Доставленный в отдел охотник свою вину отрицал. Но есть доказательства — показания очевидцев и видео с камеры наружного наблюдения, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.