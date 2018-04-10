Три автомобиля столкнулись на перекрёстке в Челябинске
По словам очевидцев, один из водителей не заметил другого участника движения.
По словам очевидцев, один из водителей не заметил другого участника движения.
Авария с участием трёх автомобилей произошла на
По словам очевидцев, ДТП случилось на пересечении улиц Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска около 21 часа. Горожане сообщили, что наиболее серьёзные повреждения получил автомобиль BMW. Информация о пострадавших уточняется.
«Девушка
Напомним, ранее в Челябинске в ночной аварии погиб пассажир легкового такси.
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