Три автомобиля столкнулись на перекрёстке в Челябинске

Авария с участием трёх автомобилей произошла на Северо-Западе Челябинска вечером 9 апреля, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.

По словам очевидцев, ДТП случилось на пересечении улиц Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска около 21 часа. Горожане сообщили, что наиболее серьёзные повреждения получил автомобиль BMW. Информация о пострадавших уточняется.

«Девушка из-за затрудненного обзора не увидела BMW, въезжающий на перекресток. Третий автомобиль пострадал в результате столкновения двух первых. На БМВ вообще парни на игру ехали», — написал в комментариях один из участников обсуждения.