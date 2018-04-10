Ямы с трупами собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области

К защитникам животных часто стали обращаться местные жители с просьбой найти утерянных собак. Семерых четвероногих обнаружили в этом питомнике. Трупы остальных — в яме Беккари.
«Вместе с алабаями маленькие собачки были. Палки в крови все здесь. Наше предположение, что они палками здесь их забивают. И вот на эту яму тащат. У тех собак, которых мы вытащили, ранения ног, глаз. Они явно битые палками», ― рассказала зоозащитник Ирина Иванникова.
Согласно нормам, пойманных собак отправляют в клетку, которую называют питомником. При этом здесь нет ни света, ни тепла, ни воды. Не говоря уже о еде. Если хозяин не найдется в течение трех дней, животных ликвидируют. Территория заброшена. Рядом в овраге лежат кости животных и какие-то медикаменты.
«Возле ямы с сотнями трупов животных находятся жилой массив и сельхозугодия. В эту яму глубиной почти 15 метров могут упасть дети. Либо они могут играть с разбросанными опасными медикаментами. Это не говоря о том, что стоит ужасный запах, который отравляет все вокруг», ― отмечается в сообщении.
За скотомогильником должен следить местный акимат. Правда, чиновники не смогли ответить, почему там лежали палки, трупы и медикаменты.
«Они огорожены, сетка, как положено, на замках. Я сейчас только услышал, что там все разломали», ― прокомментировал руководитель ветеринарного отдела Талгарского района Рашид Смаилов.
В ветеринарном отделе Талгарского района рассказали, что каждый год они получают 8 млн тенге за отлов и утилизацию бродячих животных. В мае им должны выделить еще миллион. В отделе пообещали, что тогда они и сделают модернизацию. Создадут условия для животных и поставят охранников. Защитники четвероногих намерены этот вопрос взять на контроль.
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