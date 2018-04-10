Стрельба в ЮКО: двое в больнице
9 апреля в селе Абай Сарыагашского района
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9 апреля в селе Абай Сарыагашского района
По предварительным данным, жители Абая повздорили с мужчинами из соседнего аула.
По предварительным сведениям, полицией задержаны три человека.
В районе усилены меры безопасности, проводится следствие.
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