Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и обратились к Лондону
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Как рожали на Руси 150 лет назад
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей
Семь дней радости: о чем не забыть на пасхальной неделеУ православных наступила Светлая пасхальная неделя, когда вместо привычного «Привет!» говорят «Христос воскрес!» и отменяются все посты
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
СМИ: на Западе заявили, что Путин «серьёзно ошибается»
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Сара Джессика Паркер удивила всех своим образом на вечере
Глюк’oZa надела на фотосессию «дырявые» джинсы
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Еврокомиссия и ЕC отвернулись от «Северного потока – 2»
В «Дело Скрипаля» вмешался Китай
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
08:17 (мск), источник: 365info.kz

Стрельба в ЮКО: двое в больнице

9 апреля в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области произошла перестрелка.

По предварительным данным, жители Абая повздорили с мужчинами из соседнего аула.

Два человека госпитализированы, сообщает otyrar.kz со ссылкой на местных жителей. Стрелявшие — молодые мужчины в возрасте 25−30 лет.

По предварительным сведениям, полицией задержаны три человека.

В районе усилены меры безопасности, проводится следствие.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Торегали Тореали сидит на допинге - бывший продюсер певца
Небензя возмущен хамством Британии, Франции и США в отношении РФ
Эксперты рассказали о будущей динамике курса рубля
США готовят удар по Сирии
Как санкции повлияли на перспективу встречи Трампа с Путиным
Британию обвинили в попытке скрыть улики по «делу Скрипаля»
СМИ: потери богатейших россиян составили около $16 млрд
Глубоководные войска: Россия развернула дивизию в Арктике
Спорт
ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко Армейцы сенсационно уступили на своем поле и, похоже, выбыли из чемпионской гонки
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь