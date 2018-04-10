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08:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Еще один автомобиль провалился в глубокую яму в Новосибирске

Вечером 8 апреля в яме в микрорайоне «Стрижи» застряла машина «Скорой помощи», ранее там также застревал автомобиль такси, рассказали очевидцы.

Источник: Вести - Новосибирск

Еще один автомобиль провалился в глубокую яму в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Напомним, Вечером 8 апреля в яме в микрорайоне «Стрижи» застряла машина «скорой помощи», ранее там также застревал автомобиль такси.

Вечером 9 апреля погружением в глину и воду закончилась поездка для седана Toyota Mark II. Авто пришлось вытаскивать из ямы при помощи троса, прикреплённого за ковш трактора.

«Яма очень глубокая, котлован 2,5 метра — прокладывали трубы к строящемуся дому. Скольким машинам надо ещё провалиться, а может надо кому-нибудь утонуть в ней, чтобы призвать ответственных к устранению ямы?», — рассказали очевидцы.

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