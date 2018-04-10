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08:18 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге совершен вооруженный налет на «Пятерочку»

Неизвестный с обрезом ограбил накануне вечером супермаркет на улице Белореченской.

Судя по видеозаписи, опубликованной порталом E1.ru, преступник выстрелил в воздух, и нанес несколько ударов кассирам.

Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, налетчику удалось похитить незначительную сумму денег из касс. Сейчас грабителя ищут.

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