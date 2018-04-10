В Екатеринбурге совершен вооруженный налет на «Пятерочку»
Неизвестный с обрезом ограбил накануне вечером супермаркет на улице Белореченской.
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Неизвестный с обрезом ограбил накануне вечером супермаркет на улице Белореченской.
Судя по видеозаписи, опубликованной порталом E1.ru, преступник выстрелил в воздух, и нанес несколько ударов кассирам.
Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, налетчику удалось похитить незначительную сумму денег из касс. Сейчас грабителя ищут.
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