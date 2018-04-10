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08:22 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинской из-за ошибки медсестры умерла пациентка

МИАСС, 10 апреля, ФедералПресс. В Миассе лаборантка погубила пациентку.

В 2016 году пенсионерке во время подготовки к операции нужно было перелить кровь. Хирург направил запрос с образцом на исследование.

Лаборант перепутала резус-фактор и не определила наличие антител. В итоге пациентка получила не подходящую кровь. При последующих исследованиях лаборант вообще не проверяла антитела, но ставила штамп об их отсутствии.

В итоге у пациентки развилась острая почечная недостаточность. Через полтора месяца женщина скончалась.

В ближайшее время состоится суд.

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