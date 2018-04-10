В Челябинской из-за ошибки медсестры умерла пациентка
МИАСС, 10 апреля, ФедералПресс. В Миассе лаборантка погубила пациентку.
МИАСС, 10 апреля, ФедералПресс. В Миассе лаборантка погубила пациентку.
В 2016 году пенсионерке во время подготовки к операции нужно было перелить кровь. Хирург направил запрос с образцом на исследование.
Лаборант перепутала
В итоге у пациентки развилась острая почечная недостаточность. Через полтора месяца женщина скончалась.
В ближайшее время состоится суд.
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