Риелтора в Челябинске будут судить за обман клиентки на 1,3 млн рублей

Риелтор предстанет перед судом в Челябинске по обвинению в обмане клиентки и хищении у неё свыше 1,3 млн рублей, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.

По данным следствия, 37-летняя женщина, мать троих детей, неофициально оказывала посреднические услуги при продаже жилья. Потерпевшая обратилась к ней с просьбой продать однокомнатную квартиру и согласилась передать вырученную после сделки сумму риелтору якобы для оформления выгодного банковского кредита. Однако обвиняемая не собиралась никуда вкладывать деньги, а распорядилась ими по своему усмотрению.

«На момент получения денежных средств в отношении обвиняемой уже расследовалось уголовное дело по двум аналогичным эпизодам мошенничества. Кроме того, в марте 2017 года она осуждена Копейским городским судом Челябинской области к 6 годам 10 дням лишения свободы за совершение 16 мошенничеств, связанных с куплей-продажей квартир граждан», — рассказали в прокуратуре.