В Новосибирске водитель погиб, пытаясь завести автобус
Автобус внезапно поехал: от полученных травм новосибирец скончался.
Автобус внезапно поехал: от полученных травм новосибирец скончался.
Трагедия произошла во вторник, 10 апреля, на улице Немировича — Данченко напротив дома № 143: там водитель погиб под колесами автобуса № 217.
— Как сообщают очевидцы, водитель пытался завести заглохший двигатель, когда автобус неожиданно поехал и буквально раздавил мужчину, — рассказывают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». — Судя по всему, мужчина не выключил скорость и при этом пытался завести мотор.
На место ЧП прибыли медики, но спасти мужчину не удалось. Сибиряки, ставшие очевидцами трагедии, вот как описывают произошедшее:
— Я проезжал мимо автобуса, когда водитель вылазил из кабины и шёл к капоту, — пишет новосибирец. — Проехал буквально до светофора (красный загорелся), по зеркалам смотрю — люди к автобусу бегут, за голову хватаются. Не понял тогда сразу, что случилось.
Теперь во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться полицейским.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.