В Новосибирске водитель погиб, пытаясь завести автобус

Трагедия произошла во вторник, 10 апреля, на улице Немировича — Данченко напротив дома № 143: там водитель погиб под колесами автобуса № 217.

— Как сообщают очевидцы, водитель пытался завести заглохший двигатель, когда автобус неожиданно поехал и буквально раздавил мужчину, — рассказывают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». — Судя по всему, мужчина не выключил скорость и при этом пытался завести мотор.

На место ЧП прибыли медики, но спасти мужчину не удалось. Сибиряки, ставшие очевидцами трагедии, вот как описывают произошедшее:

— Я проезжал мимо автобуса, когда водитель вылазил из кабины и шёл к капоту, — пишет новосибирец. — Проехал буквально до светофора (красный загорелся), по зеркалам смотрю — люди к автобусу бегут, за голову хватаются. Не понял тогда сразу, что случилось.