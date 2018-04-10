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08:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинской области неплательщица алиментов бросилась с ножом на пристава

Ее отправили в колонию.

Жительницу Верхнего Уфалея суд признал виновной по двум статьям — за неуплату алиментов и нападение на представителя власти.

У женщины 15-летняя дочь. Больше года мать уклоняется от алиментов. Задолженность перевалила за 400 тысяч рублей. Частыми «гостями» в ее доме стали судебные приставы.

В ноябре прошлого года они в очередной раз навестили неплательщицу. Хозяйка встретила представителей власти «нерадушно». Схватила нож и набросилась на пристава, угрожая убийством. На женщину возбудили две «уголовки», вину она признала.

— Судом ей назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в прокуратуре Челябинской области.

Неплательщица уже за решеткой.

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