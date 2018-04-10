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07:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейские вернули омичке потерявшихся пони

Животные смогли сбежать со двора частного дома.

В минувший понедельник, 9 апреля, в социальных сетях появилось сообщение о двух пони, которые прогуливались без присмотра у омского вокзала. Патрульные постовые проверили информацию и с помощью поводков для служебных собак довели лошадей до поста полиции. Оказалось, что хозяева о краже или потере никуда не сообщали. Вскоре нашелся человек, который знает хозяйку пони. Когда с ней связались стражи порядка, она очень обрадовалась. Выяснилось: пони живут во дворе частного дома, на них в сквере катают детишек. Животные смогли отвязаться и, выбив себе проход в изгороди, ушли. Рано утром владелица обнаружила побег и пыталась найти питомцев сама, но тщетно. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, беглянки смогли сами преодолеть два километра.

— Хозяйка поблагодарила сотрудников патрульно-постовой службы, которые присмотрели за ее питомцами: «Спасибо нашей полиции за то, что смогли вернуть нам наших любимцев!» — рассказали в ведомстве.

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