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07:38 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии при пожаре пострадал человек

В Салаватском районе при пожаре пострадал человек. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

В селе Насибаш Салаватского района ночью загорелся дом. В 3:35 поступило сообщение о возгорании жилого дома и бревенчатого летного дома. Спустя 2,5 часа пожар потушили. В результате пострадал один человек.

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