В Башкирии при пожаре пострадал человек
В Салаватском районе при пожаре пострадал человек. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
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В Салаватском районе при пожаре пострадал человек. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
В селе Насибаш Салаватского района ночью загорелся дом. В 3:35 поступило сообщение о возгорании жилого дома и бревенчатого летного дома. Спустя 2,5 часа пожар потушили. В результате пострадал один человек.
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