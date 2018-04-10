В Омской области зарегистрирован первый пострадавший от укуса клеща
В Омской области зарегистрирован первый пострадавший от укуса клеща. Это житель Тевризского района.
В Омской области зарегистрирован первый пострадавший от укуса клеща. Это житель Тевризского района.
Правда, как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, пока —
Кто такой клещ и чем он опасен — омские школьники знают хорошо. Поэтому прививки — ни первоклассники, ни взрослые ребята совсем не боятся.
Подготовку к вакцинации против клещевого энцифалита региональный минздрав начал задолго до наступления тепла. На 33 миллиона рублей уже закупили свыше 60 тысяч доз вакцины. Их омичам поставят бесплатно. Но это, говорят в ведомстве — еще не все. В ближайшее время планируется вторая закупка — для ревакцинации.
Правда закупленной вакцины хватит не всем желающим. В минздраве пояснили — в первую очередь бесплатно будут прививать только детей. Большинство школ организуют централизованную вакцинаицю в стенах учреждения. Дошкольники и те дети, кому такую процедуру не предложили, вместе с родителями должны обратиться в свою поликлинику.
Взрослым, особенно тем, кто в силу профессии, входит в группу риска — оплатить вакцину должен работодатель. Все остальные могут поставить прививку за свой счет.
В прошлом году от укуса клещей пострадали больше 3500 человек. 30 из них были заражены вирусным энцефалитом.
Прохладная погода — самое время задуматься о постановке прививки. Ведь, по словам врачей, чтобы у человека выработался необходимый иммунитет, нужно не менее двух недель. А ведь клещ станет опасен уже в ближайшее время — когда земля прогреется до 5−7 градусов тепла. И пусть в регионе еще практически везде лежит снег, в области уже зарегистрировали первого пострадавшего от укуса клеща.
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