В Булгаково затопило часть домов
Сейчас тракторы делают русло для увода талых вод.
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Сейчас тракторы делают русло для увода талых вод.
Жители посёлка Булгаково 9 апреля сообщили в МЧС республики, что во дворе 4 домов по улице Цурюпа скопилась вода. По адресам проживают 8 человек, из них 1 ребенок.
Экстренные службы, прибывшие на место, увидели, что отсутствует русло для талых вод. Сейчас трактора делают необходимое для увода воды русло.
Жителями подготовлен запас продуктов питания, медикаментов и питьевой воды.
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