На Есенина тушили «кухонный» пожар

Как сообщили «Фонтанке» в городском ГУ МЧС, о пожаре на улице Есенина, 34, корпус 2, просигнализировали в 07:50. Первые расчеты были на месте через пять минут. Еще десять ушло на то, чтобы справиться с открытым горением и ликвидировать пожар.