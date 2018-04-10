На Есенина тушили «кухонный» пожар
С квартирного пожара началось утро для жителей многоэтажки в Выборгском районе Петербурга. Начало рабочего дня 10 апреля хозяевам и соседям испортила вспыхнувшая кухня.
С квартирного пожара началось утро для жителей многоэтажки в Выборгском районе Петербурга. Начало рабочего дня 10 апреля хозяевам и соседям испортила вспыхнувшая кухня.
Как сообщили «Фонтанке» в городском ГУ МЧС, о пожаре на улице Есенина, 34, корпус 2, просигнализировали в 07:50. Первые расчеты были на месте через пять минут. Еще десять ушло на то, чтобы справиться с открытым горением и ликвидировать пожар.
На пятом этаже высотки загорелась кухня, огонь распространился на балкон и оконные рамы. Справились с ним силами 15 спасателей и трех расчетов.
«Погибших и пострадавших нет», — уточнили в МЧС.
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