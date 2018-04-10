В Тольятти дети во время пожара оказались заперты в квартире
Огонь вспыхнул на балконе, дым заметили прохожие и соседи.
Огонь вспыхнул на балконе, дым заметили прохожие и соседи.
В Тольятти детская шалость чуть не закончилась трагедией. В доме № 22 на улице 70 лет Октября в Автограде двое детей остались одни в квартире. Они баловались с огнем, произошел пожар на балконе. Дым заметили прохожие и соседи, они и вызвали пожарных. К счастью, все обошлось: экстренные службы прибыли вовремя, огонь потушили. Об этом рассказал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
— Не оставляйте детей одних! 70 лет Октября 22, двое детей одни, шалость с огнем — пожар на балконе. Хорошо с улицы прохожие заметили дым. И соседи еще позвонили. Обошлось, ждем родителей, — написал он на своей странице в Facebook.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.