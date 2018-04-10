В Тольятти дети во время пожара оказались заперты в квартире

В Тольятти детская шалость чуть не закончилась трагедией. В доме № 22 на улице 70 лет Октября в Автограде двое детей остались одни в квартире. Они баловались с огнем, произошел пожар на балконе. Дым заметили прохожие и соседи, они и вызвали пожарных. К счастью, все обошлось: экстренные службы прибыли вовремя, огонь потушили. Об этом рассказал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.