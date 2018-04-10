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09:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тольятти дети во время пожара оказались заперты в квартире

Огонь вспыхнул на балконе, дым заметили прохожие и соседи.

В Тольятти детская шалость чуть не закончилась трагедией. В доме № 22 на улице 70 лет Октября в Автограде двое детей остались одни в квартире. Они баловались с огнем, произошел пожар на балконе. Дым заметили прохожие и соседи, они и вызвали пожарных. К счастью, все обошлось: экстренные службы прибыли вовремя, огонь потушили. Об этом рассказал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

— Не оставляйте детей одних! 70 лет Октября 22, двое детей одни, шалость с огнем — пожар на балконе. Хорошо с улицы прохожие заметили дым. И соседи еще позвонили. Обошлось, ждем родителей, — написал он на своей странице в Facebook.

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