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09:46 (мск), источник: РИА Новости

Присяжные признали виновными фигурантов дела «приморских партизан»

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр — РИА Новости. Присяжные в ходе третьего рассмотрения уголовного дела «приморских партизан» признали виновными его фигурантов, передает корреспондент РИА Новости из зала Приморского краевого суда.

Источник: РИА Новости

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «партизан». Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 конституции РФ («никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

Половина присяжных выступила за то, что Александр Ковтун заслуживает снисхождения, половина — против. Присяжные сочли заслуживающими снисхождения Вадима Ковтуна, Никитина, Илютикова и Кириллова.

В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Присяжные признали его доказанным и доказанным факт участия в преступлении фигурантов дела.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «партизан». Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 конституции РФ («никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

Половина присяжных выступила за то, что Александр Ковтун заслуживает снисхождения, половина — против. Присяжные сочли заслуживающими снисхождения Вадима Ковтуна, Никитина, Илютикова и Кириллова.

В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Присяжные признали его доказанным и доказанным факт участия в преступлении фигурантов дела.

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