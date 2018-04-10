Присяжные признали виновными фигурантов дела «приморских партизан»

Источник: РИА Новости

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «партизан». Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 конституции РФ («никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

Половина присяжных выступила за то, что Александр Ковтун заслуживает снисхождения, половина — против. Присяжные сочли заслуживающими снисхождения Вадима Ковтуна, Никитина, Илютикова и Кириллова.

В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Присяжные признали его доказанным и доказанным факт участия в преступлении фигурантов дела.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «партизан». Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 конституции РФ («никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

Половина присяжных выступила за то, что Александр Ковтун заслуживает снисхождения, половина — против. Присяжные сочли заслуживающими снисхождения Вадима Ковтуна, Никитина, Илютикова и Кириллова.