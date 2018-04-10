Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Неожиданный эффект санкций: целясь в РФ, США ударили по своим
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Бывшая жена Ефремова ждет ребенка
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Глюк’oZa надела на фотосессию «дырявые» джинсы
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
СМИ: эксперт рассказал о "колоссальном" долге Украине
Франция и Германия возрождают проект «Еврофайтер»
Наталья Подольская сделала новую прическу
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
6 главных мифов о небоскребах
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
09:38 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Минусинске пенсионерку прямо в церкви ограбил приезжий из Бурятии

Мужчина выхватил у женщины кошелек с деньгами.

Мужчина, приехавший из Бурятии в Минусинск, ограбил пенсионерку прямо в церкви. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В одной из церквей города злоумышленник выхватил у 55-летней женщины кошелек, в котором лежали 2 тыс. 400 рублей.

Сотрудники МО МВД России «Минусинский» задержали мужчину, подозреваемого в ограблении 55-летней местной жительницы. Чтобы задержать нападавшего, правоохранителям пришлось выехать в Бурятию. Там они нашли 43-летнего мужчину, который уже потратил похищенное на личные нужды. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет по статье «Грабеж».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Беспризорники с жильём. Даже с квартирами жизнь сирот не меняется
Небензя возмущен хамством Британии, Франции и США в отношении РФ
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
Эксперты рассказали о будущей динамике курса рубля
МЧС повторно обследует место крушения Ан-148
США планируют нанести удар по Сирии
Власти могут создать офшоры для помощи подпавшим под санкции США
Как санкции повлияли на перспективу встречи Трампа с Путиным
Спорт
ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко Армейцы сенсационно уступили на своем поле и, похоже, выбыли из чемпионской гонки
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
Банкоматы в России уходят в прошлое В них снимают только крупные суммы денег.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Бывшая жена Ефремова ждет ребенка Актриса Яна Гладких скоро станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь