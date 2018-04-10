Факт массового испражнения в фонтан ГПНТБ опровергла полиция

Изначально о случившемся сообщил «АСТ-54» со ссылкой на своего подписчика. Как рассказал читатель, ночью 10 апреля в период с 01:30 до 2:30 возле ГПНТБ собрались около 100−150 человек.

«Машины подъехали прямо к фонтану, нарушив правила. Толпа людей вела себя странно, кто-то быстро разбегался, затем так же быстро возвращался. Люди испражнялись не только на газоны и стены ГПНТБ, но и непосредственно в сам фонтан, нисколько не смущаясь остальных. Громкие крики, распитие спиртного, пляски на капоте и слэм сопровождали все это бурное событие», — описал увиденное очевидец.

Гражданин позвонил в полицию, и вскоре на место прибыл экипаж ППС. «Действительно, в половине второго ночи в полицию поступил вызов на площадь имени Пименова, — заявила VN.ru представитель ГУ МВД по региону Юлия Хабибуллина. — Прибывший наряд патрульно-постовой службы обнаружил на месте скопление людей. Их было 30 человек. Однако никаких противоправных действий со стороны толпы не было. Административных нарушений не зарегистрировано. Людей попросили разойтись, что они и сделали».

По данным полиции, с наступлением тепла на площади Пименова перед ГПНТБ всегда собираются молодые люди. Они массово катаются на скейтбордах, велосипедах и просто общаются. Распития алкоголя и других нарушений до этого дня не было замечено.

Свою порцию света на это темное дело пролили и участники «флешмоба». «Каждый год на протяжении 45 лет в СибГУТИ проходит фестиваль студенческая весна. Каждый факультет готовит студенческий спектакль на протяжении двух месяцев. Тратится очень много сил эмоций, времени. Естественно, после такого концерта ребята идут праздновать свое выступление и обмениваться эмоциями. Извиняемся, если принесли неудобства. Но это часть традиции, которая продолжается уже несколько поколений», — написал комментатор.