В Кыштыме заживо сгорели отец с сыном
В Кыштыме (Челябинская область) заживо сгорели отец с сыном. По предварительной версии, причиной возгорания стала не потушенная сигарета.
В Кыштыме (Челябинская область) заживо сгорели отец с сыном. По предварительной версии, причиной возгорания стала не потушенная сигарета.
Сегодня, 10 апреля, утром в Кыштыме произошла трагедия. В жилом доме на улице Металлистов заживо сгорели отец и сын. Последнему исполнилось бы сегодня 28 лет.
На пульт пожарной части № 38, вызов поступил под утро, в 3:43, от дежурного диспетчера железнодорожного вокзала.
Машинист одного из составов сообщил ему, что на улице Металлистов горит дом. На место выехали три расчёта 38-й и 117-й пожарных частей.
«К прибытию пожарных деревянный дом был полностью охвачен огнём. На пепелище пожарные обнаружили два трупа — молодого человека, которому сегодня исполнилось бы 28, и его отца 1969 года рождения. По словам его бывшей супруги, мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртным», — об этом сообщают в местной противопожарной части.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огнём повреждены стены дома, перекрытие, крыша. Уничтожено имущество находящиеся в доме. На месте пожара работала
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