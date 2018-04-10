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09:41 (мск), источник: Uralpress.ru

В Кыштыме заживо сгорели отец с сыном

В Кыштыме (Челябинская область) заживо сгорели отец с сыном. По предварительной версии, причиной возгорания стала не потушенная сигарета.

Сегодня, 10 апреля, утром в Кыштыме произошла трагедия. В жилом доме на улице Металлистов заживо сгорели отец и сын. Последнему исполнилось бы сегодня 28 лет.

На пульт пожарной части № 38, вызов поступил под утро, в 3:43, от дежурного диспетчера железнодорожного вокзала.

Машинист одного из составов сообщил ему, что на улице Металлистов горит дом. На место выехали три расчёта 38-й и 117-й пожарных частей.

«К прибытию пожарных деревянный дом был полностью охвачен огнём. На пепелище пожарные обнаружили два трупа — молодого человека, которому сегодня исполнилось бы 28, и его отца 1969 года рождения. По словам его бывшей супруги, мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртным», — об этом сообщают в местной противопожарной части.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огнём повреждены стены дома, перекрытие, крыша. Уничтожено имущество находящиеся в доме. На месте пожара работала следственно-оперативная группа и испытательная пожарная лаборатория. По данному факту проводится доследственная проверка.

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