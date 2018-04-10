В Кыштыме заживо сгорели отец с сыном

Сегодня, 10 апреля, утром в Кыштыме произошла трагедия. В жилом доме на улице Металлистов заживо сгорели отец и сын. Последнему исполнилось бы сегодня 28 лет.

На пульт пожарной части № 38, вызов поступил под утро, в 3:43, от дежурного диспетчера железнодорожного вокзала.

Машинист одного из составов сообщил ему, что на улице Металлистов горит дом. На место выехали три расчёта 38-й и 117-й пожарных частей.

«К прибытию пожарных деревянный дом был полностью охвачен огнём. На пепелище пожарные обнаружили два трупа — молодого человека, которому сегодня исполнилось бы 28, и его отца 1969 года рождения. По словам его бывшей супруги, мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртным», — об этом сообщают в местной противопожарной части.