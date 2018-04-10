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09:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Магнитогорске закрыли школу после массового обморока учеников

Во время линейки.

Источник: УралИнформБюро

Санврачи закрыли Арсинскую школу на период проверок. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора не смогли установить причины массового заболевания учеников, передает «Уралинформбюро».

6 апреля на линейке в учебном заведении в обморок упали трое школьников. Позже еще 12 детей и трое взрослых пожаловались на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру и слезотечение. Школьники были госпитализированы. Четверым поставлен диагноз «ОРВИ, фарингит». В медучреждениях в удовлетворительном состоянии остаются двое детей.

Специалисты провели анализ проб воды, воздуха в подвале, проверили пищеблок. Нарушений не обнаружено. Повторные лабораторные исследования воздуха и микроклимата будут проведены 10 апреля. В среду в Роспотребнадзоре обещают установить причину массового заболевания.

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