В Магнитогорске закрыли школу после массового обморока учеников

6 апреля на линейке в учебном заведении в обморок упали трое школьников. Позже еще 12 детей и трое взрослых пожаловались на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру и слезотечение. Школьники были госпитализированы. Четверым поставлен диагноз «ОРВИ, фарингит». В медучреждениях в удовлетворительном состоянии остаются двое детей.