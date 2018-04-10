В Магнитогорске закрыли школу после массового обморока учеников
Во время линейки.
Во время линейки.
Санврачи закрыли Арсинскую школу на период проверок. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора не смогли установить причины массового заболевания учеников, передает «Уралинформбюро».
6 апреля на линейке в учебном заведении в обморок упали трое школьников. Позже еще 12 детей и трое взрослых пожаловались на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру и слезотечение. Школьники были госпитализированы. Четверым поставлен диагноз «ОРВИ, фарингит». В медучреждениях в удовлетворительном состоянии остаются двое детей.
Специалисты провели анализ проб воды, воздуха в подвале, проверили пищеблок. Нарушений не обнаружено. Повторные лабораторные исследования воздуха и микроклимата будут проведены 10 апреля. В среду в Роспотребнадзоре обещают установить причину массового заболевания.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.