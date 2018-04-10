СК возбудил дело из-за отравления детей в бассейне в Кузбассе

Источник: РИА Новости

Ранее администрация Кузбасса сообщила о том, что десять детей с легкой степенью отравления находятся в больнице после посещения бассейна в городе Мыски.

«По факту отравления детей в бассейне возбуждено уголовное дело… Следователи проверили систему вентиляции и очистки воды. Установлено, что концентрация хлора в воздухе являлась токсичной», — говорится в сообщении.