СК возбудил дело из-за отравления детей в бассейне в Кузбассе
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после отравления десяти детей в бассейне «Олимпиец» в городе Мыски Кемеровской области, концентрация хлора в воздухе была токсичной, сообщается в
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