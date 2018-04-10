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10:11 (мск), источник: ДЕЙТА

«Спите чутко»: приморские погорельцы рассказали, почему вспыхнул барак

Жильцы барака, который в марте сгорел в Приморском поселке Тавричанка, теперь живут у родственников или на работе и заявляют, что их подожгли намеренно, сообщает DEITA. RU.

Напомним, 21 марта 2018 года сгорел барак на улице Суханова, 28 в поселке Тавричанка Надеждинского района Приморского края.

Пожар начался рано утром — около 4 часов утра. Из отрезанного дымом помещения были эвакуированы 10 человек. В результате происшествия никто не пострадал. При пожаре выгорело 5 квартир.

Как стало известно агентству, сейчас погорельцы ютятся у родственников, а кто-то и вовсе — на работе.

Как рассказала в беседе с корреспондентом DEITA.RU женщина, квартира которой сгорела при пожаре, она проснулась от зарева, которое полыхало сквозь незакрытые шторы.

«Это было в районе 4 часов утра. Я открыла глаза и увидела зарево в окне. Сразу вызвала пожарных и постучала в стену соседке. Позвонила другим соседям, но они уже проснулись — их собака разбудила. Пожарные приехали где-то через полчаса. Мы выбрались на улицу буквально в чем были. Ночью я сильно простыла и лечусь до сих пор. Сначала жила у дочери, но у нее тоже своя семья, понимаете, поэтому теперь я живу на работе — в госпитале во Владивостоке. Остальные соседи тоже не получали жилья, знаю, что в первые дни они по родственникам жили», — рассказала жительница сгоревшего барака Людмила.

До сих пор нет точной информации о том, почему барак загорелся. Введется расследование. Но, по словам женщины, жильцы сгоревших квартир уверены, что это поджог.

«Мы написали заявления в пожарную часть. Все мы уверены, что это поджог. Потому что один из наших соседей, квартира которого не сильно пострадала, постоянно угрожал нам по разным соображениям. И говорил: “Спите чутко. Вдруг что-то произойдет”. У нашей соседки-бабушки из-за его угроз произошел инсульт, а через день, после того, как случился пожар, она умерла», — рассказала Людмила.

За комментарием корреспондент DEITA.RU обратился в отдел муниципального имущества администрации Надеждинского района Приморья, специалисты которого работали с жильцами.

В отделе сообщили, что жильцы отказались от размещения в имеющемся у администрации Надеждинского муниципального района маневровом фонде, который расположен в общежитии в поселке Раздольное Надеждинского района, свободного жилья в п. Тавричанка муниципалитет не имеет.

На вопрос о том, были ли осуществлены какие-либо выплаты погорельцам, в отделе объяснили, что нет, так как собственники не застраховали жилье, а выплаты из бюджета на указанные цели не предусмотрены нормативно правовыми актами.

В настоящий момент на территории Тавричанского сельского поселения сложилась сложная обстановка с жилищным фондом, аварийными признаны 15 многоквартирных домов, требуется расселить 295 человек. Администрацией района разработана и в апреле 2018 года утверждена муниципальная программа по переселению граждан из ветхого жилья в период с 2019 по 2022 год. С учетом того, что финансирование указанных мероприятий будет затруднительным для бюджета Надеждинского муниципального района, администрацией Надеждинского муниципального района направлено обращение к Губернатору Приморского края в целях рассмотреть вопрос о разработке и принятии аналогичной программы на краевому уровне.

Специалисты отдела отметили, что сгоревший дом был признан аварийным в декабре 2017 года. Жильцы могут получить новое жилье по программе расселения из аварийного жилья в 2022 году.

Ирина Петрова.

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