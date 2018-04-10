В Краснокамском районе пасынок угнал у таксиста машину
Подозреваемого задержали по горячим следам.
Подозреваемого задержали по горячим следам.
В Краснокамском районе сотрудники полиции задержали 20-летнего безработного мужчину, который угнал машину своего отчима.
«В местную дежурную часть обратился 49-летний таксист. Он сообщил, что припарковал автомобиль “Лада Приора” возле одного из домов по ул. 9 Пятилетки в посёлке Майский. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу машины. В ходе
Следователи возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения. Известно, что ранее молодой человек совершил подобное преступление. По нему уголовное дело уже передали в суд.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.