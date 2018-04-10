В Краснокамском районе пасынок угнал у таксиста машину

«В местную дежурную часть обратился 49-летний таксист. Он сообщил, что припарковал автомобиль “Лада Приора” возле одного из домов по ул. 9 Пятилетки в посёлке Майский. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу машины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД остановили машину под управлением молодого человека в деревне Фадеята. Оказалось, что к угону причастен пасынок потерпевшего, который без разрешения взял ключи от машины у отчима», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.