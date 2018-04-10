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10:18 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Уволили из органов и посадили в тюрьму: бывших полицейских МО МВД «Каменский» подозревают в крупой взятке

Двух бывших оперуполномоченных отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Каменский» подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ростовской области.

«По версии следствия, подозреваемые, находясь в г. Каменске-Шахтинском, потребовали от предпринимателя взятку в сумме 200 тысяч рублей за возврат ранее изъятого товара и непривлечение к установленной законом ответственности за реализацию немаркированной табачной продукции», — говорится в сообщении.

Бизнесмен обратился с соответствующим заявлением в ГУСБ МВД России. Подозреваемых задержали.

Сейчас возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции уже уволены из органов внутренних дел.

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