Уволили из органов и посадили в тюрьму: бывших полицейских МО МВД «Каменский» подозревают в крупой взятке

«По версии следствия, подозреваемые, находясь в г. Каменске-Шахтинском, потребовали от предпринимателя взятку в сумме 200 тысяч рублей за возврат ранее изъятого товара и непривлечение к установленной законом ответственности за реализацию немаркированной табачной продукции», — говорится в сообщении.