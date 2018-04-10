Уволили из органов и посадили в тюрьму: бывших полицейских МО МВД «Каменский» подозревают в крупой взятке
Двух бывших оперуполномоченных отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Каменский» подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ростовской области.
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