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09:57 (мск), источник: Фонтанка

Застрявший на болотах «Сапсан» опоздал в Петербург на три часа

Из-за внеплановой остановки на новгородских болотах путешествие из Москвы в Петербург обойдется пассажирам дешевле. Три часа их потерянного времени оценены в половину стоимости билета на «Сапсан».

Как указало на сайте РЖД, скоростной поезд № 776 прибыл на Московский вокзал 10 апреля в 02:36. Ехавшие из столицы пассажиры рассчитывали оказаться в Петербурге ещё до полуночи, что позволяло воспользоваться услугами общественного транспорта. Планы разрушила неисправная контактная сеть.

По словам пассажиров, видами между Окуловкой и Малой Вишерой они любовались больше полутора часов. Несмотря на это, ожидалось, что состав доберется до Петербурга с меньшим опозданием. Но, как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, ремонт контактной сети затянулся. При этом настолько ощутимо запоздал только № 776. Следовавший за ним состав отстал от расписания на полчаса, остальные поезда пустили по соседнему пути.

Отмечается, что пассажирам припозднившегося состава была предложена развозка на автобусах. Анкеты на компенсацию они заполнили ещё в пути. На сайте РЖД указано, что при задержке от 120 минут вернуть можно 50% от стоимости билета.

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