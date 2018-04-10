Застрявший на болотах «Сапсан» опоздал в Петербург на три часа

Как указало на сайте РЖД, скоростной поезд № 776 прибыл на Московский вокзал 10 апреля в 02:36. Ехавшие из столицы пассажиры рассчитывали оказаться в Петербурге ещё до полуночи, что позволяло воспользоваться услугами общественного транспорта. Планы разрушила неисправная контактная сеть.
По словам пассажиров, видами между Окуловкой и Малой Вишерой они любовались больше полутора часов. Несмотря на это, ожидалось, что состав доберется до Петербурга с меньшим опозданием. Но, как уточнили в
Отмечается, что пассажирам припозднившегося состава была предложена развозка на автобусах. Анкеты на компенсацию они заполнили ещё в пути. На сайте РЖД указано, что при задержке от 120 минут вернуть можно 50% от стоимости билета.
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