Застрявший на болотах «Сапсан» опоздал в Петербург на три часа

Как указало на сайте РЖД, скоростной поезд № 776 прибыл на Московский вокзал 10 апреля в 02:36. Ехавшие из столицы пассажиры рассчитывали оказаться в Петербурге ещё до полуночи, что позволяло воспользоваться услугами общественного транспорта. Планы разрушила неисправная контактная сеть.

По словам пассажиров, видами между Окуловкой и Малой Вишерой они любовались больше полутора часов. Несмотря на это, ожидалось, что состав доберется до Петербурга с меньшим опозданием. Но, как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, ремонт контактной сети затянулся. При этом настолько ощутимо запоздал только № 776. Следовавший за ним состав отстал от расписания на полчаса, остальные поезда пустили по соседнему пути.