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10:20 (мск), источник: Югополис

​В Краснодаре на Ростовском шоссе пешеход погиб под колесами КамАЗа

Он переходил дорогу в неположенном месте.

По информации УМВД РФ по Краснодару, 9 апреля около 21.30 на автомагистрали М-4 Дон, на 8-м километре Ростовского шоссе, КамАЗ, которым управлял 40-летний житель Новокубанска, сбил пешехода.

Пешеход погиб на месте происшествия. Полиция установила, что он переходил дорогу в ста метрах от пешеходного перехода и неожиданно вышел на проезжую часть.

Устанавливается личность погибшего, у которого при себе не было документов и телефона.

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