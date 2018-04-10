В Краснодаре на Ростовском шоссе пешеход погиб под колесами КамАЗа
Он переходил дорогу в неположенном месте.
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Он переходил дорогу в неположенном месте.
По информации УМВД РФ по Краснодару, 9 апреля около 21.30 на автомагистрали М-4 Дон, на 8-м километре Ростовского шоссе, КамАЗ, которым управлял 40-летний житель Новокубанска, сбил пешехода.
Пешеход погиб на месте происшествия. Полиция установила, что он переходил дорогу в ста метрах от пешеходного перехода и неожиданно вышел на проезжую часть.
Устанавливается личность погибшего, у которого при себе не было документов и телефона.
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