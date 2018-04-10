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10:09 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, предположительно, выписывают из больницы после отравления в британском Солсбери, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

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По данным телеканала, Юлию «должны были выписать» в понедельник, но источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали.

По данным Би-би-си, Юлию выписали накануне и доставили в безопасное место. Отмечается, что ее отец все еще остается в больнице, но его состояние «быстро улучшается».

При этом представители больницы заявили РИА Новости, что новой информации по состоянию Юлии Скрипаль нет.

Что известно об инциденте в Солсбери?

  • Четвертого марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания возле пиццерии в Солсбери. Их госпитализировали в состоянии комы.
  • Скрипалей отравили неизвестным веществом. Британские власти заявили, что его разработали в России. Однако позже эксперты химической лаборатории Портон-Даун сообщили, что не смогли определить, где оно было изготовлено.
  • Неясно, где и как Юлия и Сергей Скрипаль вступили в контакт с ядом. Его наибольшую концентрацию нашли на входной двери в доме Скрипаля. В результате инцидента пострадали еще несколько человек, в том числе полицейский.
  • Юлия Скрипаль уже пошла на поправку, состояние ее отца также улучшается.

Реакция Великобритании

  • Лондон обвинил в произошедшем Москву, не предоставив доказательств в пользу этой версии. Также Британия отклонила российскую инициативу о проведении совместного расследования. Лондон отказывается предоставлять Москве информацию по инциденту, а российских дипломатов не пускают к Скрипалям.
  • Из-за «дела Скрипаля» Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства.

Позиция России

  • Москва отрицает причастность к инциденту и выступает за совместное расследование случившегося. При этом Россия готова признать результаты расследования ОЗХО, если оно не будет «секретным», а в экспертную группу войдут представители разных стран.
  • На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.
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