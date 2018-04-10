СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Дочь
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Дочь
По данным телеканала, Юлию «должны были выписать» в понедельник, но источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали.
По данным
При этом представители больницы заявили РИА Новости, что новой информации по состоянию Юлии Скрипаль нет.
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