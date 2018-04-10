Маршрутка столкнулась с легковой машиной в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В понедельник на стыке Краснофлотского и Кировского районов Хабаровска, у остановки «Топографический техникум», шофер маршрутного такси повредил встречную легковую машину. В салоне автобуса маршрута № 68 было пять пассажиров, никто из них травм не получил. Невредимы остались и водители, сообщает портал «Губерния».

Хозяин «Тойоты Короны Премио» следовал по улице Шелеста и пытался свернуть налево, на Тихоокеанскую, в направлении школы № 51. «Хендэ» сворачивал на Шелеста с Тихоокеанской. По словам водителя «Премио», оппонент начал поворот не с крайней левой полосы, где стояла целая очередь, а параллельно ей. Именно это автолюбитель и считал главной причиной ДТП.

Машины столкнулись, когда шофер «Премио» уже пересек единственную нарисованную на асфальте полосу. Встречные водители пропускали его. Автолюбитель не ожидал, что кто-то поедет вторым рядом по островку безопасности. Не видел назревающей аварийной ситуации и водитель «Каунти»: «Премио» от него закрывала машина человека, который решил пропустить хозяина седана.