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10:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Маршрутка столкнулась с легковой машиной в Хабаровске

На каждого из водителей выписали по протоколу.

Источник: Губерния онлайн

В понедельник на стыке Краснофлотского и Кировского районов Хабаровска, у остановки «Топографический техникум», шофер маршрутного такси повредил встречную легковую машину. В салоне автобуса маршрута № 68 было пять пассажиров, никто из них травм не получил. Невредимы остались и водители, сообщает портал «Губерния».

Хозяин «Тойоты Короны Премио» следовал по улице Шелеста и пытался свернуть налево, на Тихоокеанскую, в направлении школы № 51. «Хендэ» сворачивал на Шелеста с Тихоокеанской. По словам водителя «Премио», оппонент начал поворот не с крайней левой полосы, где стояла целая очередь, а параллельно ей. Именно это автолюбитель и считал главной причиной ДТП.

Машины столкнулись, когда шофер «Премио» уже пересек единственную нарисованную на асфальте полосу. Встречные водители пропускали его. Автолюбитель не ожидал, что кто-то поедет вторым рядом по островку безопасности. Не видел назревающей аварийной ситуации и водитель «Каунти»: «Премио» от него закрывала машина человека, который решил пропустить хозяина седана.

Шофер маршрутного такси считал, что не виноват в этом ДТП. Полицейские признали его правоту: при повороте налево шофер «Премио» должен был пропустить все встречные машины. Тем не менее без протокола водитель автобуса не остался. За нарушение разметки ему грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.

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