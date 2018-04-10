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10:04 (мск), источник: Восток Медиа

Ещё один детский сад в Хабаровском крае закрыли из-за санитарных нарушений

В Хабаровском крае под санкции надзорных органов попало ещё одно учреждение дошкольного образования. Деятельность МБОУ «Начальная школа — детский сад» в посёлке Озерпах Николаевского муниципального района приостановили по решению суда.

Источник: Reuters

Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Дело об административном правонарушении рассматривал городской суд Николаевска-на-Амуре по результатам проверки, проведённой сотрудниками надзорного ведомства.

«Установлено, что деятельность учреждения осуществлялась с нарушением требований Федерального закона “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” и ряда санитарных правил и норм», — говорится в сообщении.

Суд признал руководителей и сотрудников детского сада виновными в совершении административного правонарушения. Образовательное учреждение должно закрыть двери на 60 суток.

РИА «Восток-Медиа» писало, что ранее информацией об отравлении детей в детском саду № 128 Хабаровска заинтересовались следователи. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших и причины случившегося. Тем временем Роспотребнадзор подтвердил факты нарушений в группах и на пищеблоке учреждения.

Это не первый подобный случай, произошедший в Хабаровске. Агентство писало, что в феврале этого года в гимназии № 3 произошло массовое отравление учащихся. Количество детей и взрослых, подхвативших норовирус, достигло 113 человек и, по некоторым данным, впоследствии ещё немного увеличилось. За компанию «Контакт», которая организует питание в гимназии № 3 и в некоторых других школах, крепко взялись в краевом управлении Роспотребнадзора. Деятельность фирмы приостановили, двух поваров, которые работали в учреждении, отстранили от работы, а на руководство гимназии и ЗАО «Контакт» завели административные дела и приостановили её деятельность. Кроме того, следователи возбудили ещё и уголовное дело — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Чтобы не допустить повторных вспышек, все школы, гимназии и лицеи дальневосточной столицы тщательно проверили.

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