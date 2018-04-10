Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
В России построили тягач «Вощина-1»
Дмитрий Шепелев не собирается растить из сына гения
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Глюк’oZa надела на фотосессию «дырявые» джинсы
Семь дней радости: о чем не забыть на пасхальной неделеУ православных наступила Светлая пасхальная неделя, когда вместо привычного «Привет!» говорят «Христос воскрес!» и отменяются все посты
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
На Западе заявили, что Путин "серьёзно ошибается"
Сара Джессика Паркер удивила всех своим образом на вечере
Глюк’oZa надела на фотосессию «дырявые» джинсы
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10:03 (мск), источник: dostup1.ru

Полкило ртути разлили неизвестные возле ж/д вокзала в Челябинске

Металл пришлось собрать вместе со слоем грунта.

В Советском районе Челябинска устанавливается происхождение разлитой возле железнодорожного вокзала ртути — около 0,5 кг жидкого металла было обнаружено под ж/д мостом, переждает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативную информацию службы «112».

Инцидент произошел в понедельник, 9 апреля. «В 10.07 от сотрудника частного охранного предприятия получено сообщение, что при проходе под железнодорожным мостом он обнаружил разлитое вещество, похожее на ртуть. Оповещение оперативных и диспетчерских служб города проведено согласно действующим алгоритмам. На место происшествия выезжали сотрудники городской службы спасения, МЧС и полиции», — говорится в сообщении.

Спасатели произвели сбор ртути с грунтом общей объемом 1 литр (масса ртути — около 500 граммов) для передачи установленным порядком в Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области для дальнейшей утилизации.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин присвоил почетное звание челябинскому врачу
ЮУрГУ и МГТУ вошли в рейтинг лучших вузов мира
Небензя возмущен хамством Британии, Франции и США в отношении РФ
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
Эксперты рассказали о будущей динамике курса рубля
МЧС повторно обследует место крушения Ан-148
США планируют нанести удар по Сирии
Власти могут создать офшоры для помощи подпавшим под санкции США
Как санкции повлияли на перспективу встречи Трампа с Путиным
Спорт
ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко Армейцы сенсационно уступили на своем поле и, похоже, выбыли из чемпионской гонки
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
Банкоматы в России уходят в прошлое В них снимают только крупные суммы денег.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Бывшая жена Ефремова ждет ребенка Актриса Яна Гладких скоро станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь