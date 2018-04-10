Полкило ртути разлили неизвестные возле ж/д вокзала в Челябинске

В Советском районе Челябинска устанавливается происхождение разлитой возле железнодорожного вокзала ртути — около 0,5 кг жидкого металла было обнаружено под ж/д мостом, переждает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативную информацию службы «112».

Инцидент произошел в понедельник, 9 апреля. «В 10.07 от сотрудника частного охранного предприятия получено сообщение, что при проходе под железнодорожным мостом он обнаружил разлитое вещество, похожее на ртуть. Оповещение оперативных и диспетчерских служб города проведено согласно действующим алгоритмам. На место происшествия выезжали сотрудники городской службы спасения, МЧС и полиции», — говорится в сообщении.