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10:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Сити Молл»

(Казань, 10 апреля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Сити Молл», сообщает газета «Челнинские известия».

ЧП произошло накануне вечером. Из здания ТЦ были экстренно эвакуированы более 400 посетителей и сотрудников.

Поводом для эвакуации людей стало короткое замыкание в одном из осветительных плафонов на третьем этаже здания.

В результате инцидента никто не пострадал.

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