В Набережных Челнах эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Сити Молл»
(Казань, 10 апреля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Сити Молл», сообщает газета «Челнинские известия».
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(Казань, 10 апреля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Сити Молл», сообщает газета «Челнинские известия».
ЧП произошло накануне вечером. Из здания ТЦ были экстренно эвакуированы более 400 посетителей и сотрудников.
Поводом для эвакуации людей стало короткое замыкание в одном из осветительных плафонов на третьем этаже здания.
В результате инцидента никто не пострадал.
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