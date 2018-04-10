В Черняховске мужчина из ревности разбил битой BMW соперника
Житель Черняховска разбил автомобиль соперника, в котором находилась его бывшая супруга. Об этом сообщает
Житель Черняховска разбил автомобиль соперника, в котором находилась его бывшая супруга. Об этом сообщает
2 апреля потерпевший вместе со знакомой находился в салоне BMW. К автомобилю подошёл мужчина с бейсбольной битой и разбил правую переднюю фару и лобовое стекло. После этого он скрылся. Ущерб составил 50 тысяч рублей.
Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Он признался, что мотивом его поступка стала ревность к бывшей супруге, которая находилась в автомобиле потерпевшего. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.