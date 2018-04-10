В Черняховске мужчина из ревности разбил битой BMW соперника

2 апреля потерпевший вместе со знакомой находился в салоне BMW. К автомобилю подошёл мужчина с бейсбольной битой и разбил правую переднюю фару и лобовое стекло. После этого он скрылся. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Он признался, что мотивом его поступка стала ревность к бывшей супруге, которая находилась в автомобиле потерпевшего. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.